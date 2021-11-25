توزيع منحة الهلال الاحمر لعوائل ضحايا احداث المقدادية

2021/11/25 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي توزيع مليون دينار لكل عائلة ضحية بأحداث المقدادية في محافظة ديالى.وذكرت الجمعية، في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للالنباء / نينا / نسخة منه :" تم توزيع الدفعة الاولى من منحة جمعية الهلال الاحمر العراقي الخاصة بشهداء وجرحى أحداث قرى قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة والبالغة (مليون دينار) لكل عائلة شهيد و(خمسمائة الف دينار) لكل جريح".و تعرضت قرى الرشاد ونهر الامام في قضاء المقدادية، إلى هجوم تبناه تنظيم داعش، راح ضحيته اكثر من 15 شخصا من المدنيين/انتهى

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