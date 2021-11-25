ندوة عن تأثير الأشعة تحت الحمراء والبنفسجية على الأبقار في جامعة ميسان

2021/11/25 | 13:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت كلية الزراعة في جامعة ميسان ندوة علمية عن التطبيقات البيولوجية لتأثير الاشعة تحت الحمراء والبنفسجية على الابقار ، بمشاركة تدريسيي وطلبة الكلية.وتضمنت الندوة محاضرة عن دور العوامل المناخية وتأثيرها في بيئة الحيوان ، منها درجة الحرارة ، باعتبارها من العوامل المناخية المحددة لتوزيع الثروة الحيوانية وهي سبب الاجهاد stress الذي يؤثر على الانتاج نتيجة انخفاض استهلاك المواد الغذائية الجافة"./انتهى س

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