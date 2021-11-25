2021/11/25 | 13:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الخميس، عدم وجود أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بشأن التأمين الصحي.وقالت الوكالة الرسية في خبر، ان “الانباء التي اشارت الى ابرام الهيئة عقد مع التأمين الصحي، عار عن الصحة”.واضافت انه “لا يوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بهذا الشأن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد: لا يوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بشأن التأمين الصحي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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