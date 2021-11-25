2021/11/25 | 13:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الخميس، عن ضبط مخزن للغش الصناعي يحوي كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية ببغداد.وذكر بيان للخلية، أن “قوة أمنية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط مخزن في منطقة بارك السعدون ببغداد، يحتوي على كميات كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية والبالغ عددها 630 كارتون وكل واحدة بداخلها 24 علبة، واكياس مخصصة للطحين تحتوي على حليب الأطفال منتهي الصلاحية عدد 65 كيس وزن الكيس 50 كغم”.وأضاف أن “عملية الضبط جاءت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية”، مشيراً الى أن “المخزن كان يستخدم أيضاً في عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مخزن للغش يحوي كمية كبيرة من حليب الأطفال منتهي الصلاحية ببغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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