انتخاب اللواء الاماراتي الريسي رئيساً للانتربول

2021/11/25 | 13:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول – الزمان انتُخب الخميس في اسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، رئيسا للإنتربول، وفق ما أعلنت المنظّمة.وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) عبر “تويتر”، “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا”.ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة.ويشغل رئيس الانتربول المُنتخب لأربع سنوات وظيفته بدوام جزئي وهو متطوع، ويحتفظ […]

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