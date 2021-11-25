2021/11/25 | 13:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: كمية الصادرات بلغت 96 مليوناً و708 آلاف و660 برميلاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/25 | 13:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: كمية الصادرات بلغت 96 مليوناً و708 آلاف و660 برميلاً) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: كمية الصادرات بلغت 96 مليوناً و708 آلاف و660 برميلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).