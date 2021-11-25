2021/11/25 | 13:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، وجود أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بشأن التأمين الصحي.

وذكرت الهيئة للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (25 تشرين الثاني 2021)، إن "الأنباء التي أشارت إلى إبرام الهيئة عقدا مع التأمين الصحي، عار عن الصحة".

وأكدت، أنه "لا يوجد أي استقطاع من رواتب المتقاعدين بهذا الشأن".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من الهيئة بشأن وجود استقطاع لرواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من الهيئة بشأن وجود استقطاع لرواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).