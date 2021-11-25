2021/11/25 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية تضيف 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..
المالية تضيف 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. المالية تضيف 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. المالية تضيف 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).