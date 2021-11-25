بالوثيقة.. المالية تضيف 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية



بالوثيقة.. المالية تضيف 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية
2021/11/25 | 13:38 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد /المركز الخبري الوطني

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المالية تضيف 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية المركز الخبري الوطني.

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