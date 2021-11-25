إيران تعلن الاتفاق على

2021/11/25 | 13:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علي باقري كني، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عن الاتفاق على "فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والامارات العربية المتحدة".

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