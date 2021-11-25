عمليات كربلاء توضح حقيقة سقوط طائرة مسيرة في المحافظة - عاجل

2021/11/25 | 13:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الخميس، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة مسيرة في المحافظة.

وقال مدير اعلام القيادة فاهم الكريطي للوكالة الرسمية: إن "ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة مسيرة في مدينة كربلاء المقدسة، عار عن الصحة".واضاف انه "لا وجود لاي طائرة مسيرة في سماء المحافظة كربلاء"، مشيرا الى ان "كربلاء ستبقى آمنة".

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