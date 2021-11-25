اتحاد السليمانية يعلن إطلاق سراح الإعلاميين المحتجزين أثناء تغطية الاحتجاجات

2021/11/25 | 13:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن اتحاد صحفيي السليمانية، الخميٍس، إطلاق سراح جميع الإعلاميين المحتجزين خلال التظاهرات الطلابية.

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وذكر الاتحاد في بيان تلقى "ناس كرد" نسخة منه، (25 تشرين الثاني 2021)، أنه "تم إطلاق سراح جميع الاعلاميين المحتجزين خلال اليومين الماضيين".

وأضاف أن "الإعلاميون خرجوا من الاحتجاز بعد تدخل نائب رئيس الوزراء في اقليم كردستان قوباد طالباني".

وأوضح الاتحاد أنهم "اعتقلوا بعد خروج التظاهرات عن مسارها الطبيعي واثناء الهجوم على المقرات وحرق المباني".

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