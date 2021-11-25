ظل آخر للمدينة43 - محمود شقير

2021/11/25 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_شقير لشبابيك القدس القديمة وظائف كفاحية تبدت أيام الانتفاضة الأولى على هذا النحو أو ذاك.



كانت الشبابيك العالية المطلة على الأزقة والحارات، تتحول إلى مواقع لسكب الزيت المغلي ولإسقاط أصص الورد المليئة بالتراب، على جنود الاحتلال الذين يتعقبون شباب الانتفاضة.نساء البيوت هن اللواتي كن يسكبن الزيت على الجنود، ويسقطن أصص الورد على رؤوسهم، ويراقبن في الوقت نفسه تحركاتهم عبر الشبابيك، يرشدن الشباب الذين يش ......





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