الطبيعة التي يكون عليها المرء بحسب بول ريكور - زهير الخويلدي

2021/11/25 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي " ان الانسان هو فرحة النعم في حزن التناهي"تقديم"ازدواجية عميقة في الأساس: الطبيعة في داخلي هي ما أنا عليه وما لست عليه.



لطالما كان إغراء الفلاسفة هو جعل أحد مصطلحات البديل راديكاليًا: أنا الطبيعة فقط؛ لا شيء ما أنا عليه حقًا هو الطبيعة.



باتباع المسار الذي فتحته فينومينولوجيا هوسرل، تتعارض مقاربة ريكور مع افتراض هذا التناقض من أجل التفكير بشكل أفضل في وحدة الوجود.ريكور: ماهية الطبيعة في ......





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