بيان مشترك لاجتماع اللجنة العراقية الايرانية بشأن التحقيق في حادثة المطار

2021/11/25 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واعاصدرت اللجنة العراقية الايرانية بشأن التحقيق في حادثة المطار، اليوم الخميس، بياناً مشتركاً لاجتماعها الاول.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بعد مباحثات استمرت ليومين تقرر في نهاية الاجتماع اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة".واوضح، ان الاجتماع قرر ايضاً "مواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في إقرب وقت ممكن في البلدين حتى التاكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية"، مبينا ان "الجولة التالية ستعقد بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران".واشار، الى ان "رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب وقع البيان المشترك من الجانب العراقي، ووقع عن الجانب الايراني معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية مصطفى سيد اشرفي".

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