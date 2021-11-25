وزير العدل يزف بشرى سارة للمتقاعدين

2021/11/25 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العدل القاضي سالار عبد الستار، ‏اليوم الخميس، شمول جميع المتقاعدين المنتمين الى ‏جمعية اسكان منتسبي الوزارة بقرعة توزيع الاراضي .

وقال عبد الستار في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "سيتم شمول جميع المتقاعدين المنتمين الى جمعية ‏اسكان منتسبي وزارة العدل بقرعة توزيع الاراضي في ‏محافظة البصرة".

وأضاف أنه "منذ اليوم الاول لتسنمه الوزارة يعمل ‏على ان يحصل كافة موظفي الوزارة على قطع الاراضي ‏لرفع الحيف عنهم ونيل كافة استحقاقاتهم المشروعة وفق ‏الاطر القانونية المعمول بها"، مبيناً أنه "تم الاتفاق على شمول ‏جميع المتقاعدين المنتمين للجمعية الاسكان بقرعة توزيع ‏الاراضي في محافظة البصرة ويأتي ذلك تثمينا لجهودهم ‏المبذولة في خدمة المجتمع العراقي".

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