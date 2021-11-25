صدور بيان مشترك (عراقي - إيراني) حول التحقيق في حادث استشهاد المهندس وسليماني

2021/11/25 | 14:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، صدور بيان مشترك عراقي - ايراني حول التحقيق بحادثة مطار بغداد الدولي.وذكر المجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "بعد مباحثات استمرت ليومين بين للجنة المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية حول التحقيق في حادث المطار الخاص باستشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني تقرر في نهاية الاجتماع، اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين".واضاف البيان، ان "من قرارات الاجتماع ايضا استخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية".واكد الاجتماع، على "استخدام الإنابات القضائية المتخذة على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في إقرب وقت ممكن في البلدين حتى التأكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية".واشار البيان، إلى "الجولة التالية ستعقد بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر المقبل في طهران".وذكر بيان القضاء، أن "البيان المشترك وقع من الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومن الجانب الايراني سيد مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية".

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