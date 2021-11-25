بيان مشترك للاجتماع الاول للجنة المشتركة بين العراق وايران بشان التحقيق في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني

2021/11/25 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اصدرت اللجنة المشتركة بين العراق وايران بشان التحقيق في اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني بيانا مشتركا بعد مباحثات استمرت يومين.وتقرر خلال الاجتماع حسب البيان المشترك اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الإنابات القضائية المتخذة على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في إقرب وقت ممكن في البلدين حتى التاكد من استكمال المعلومات المطلوبة للتحقيقات القضائية .واشار البيان الى ان الجولة التالية بإجتماع اللجنة المشتركة ستعقد خلال الشهر المقبل في طهران .ووقع البيان المشترك من الجانب العراقي رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومن الجانب الايراني مصطفى سيد اشرفي معاون النائب العام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية./انتهى7

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