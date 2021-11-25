أكثر من 7 مليارات دولار ايرادات الصادرات النفطية لشهر تشرين الاول الماضي

2021/11/25 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن ان ايرادات الصادرات النفطية المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.وذكرت الوزارة ، بحسب الاحصائية الدورية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، ان " كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (96) مليوناً و(708) الفا و(660) برميلا، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(666 ) مليونا و (495) الف دولار" .وأضافت ، ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (93) مليونا و(386) الفا و(975) برميلا، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) ملايين و(11) الفا و(917) برميلا ".وافادت ،أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (79.274) دولاراً"، مبيـنة ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي"./انتهى5

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