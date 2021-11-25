مصر.. تأييد إعدام 22

2021/11/25 | 14:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة النقض المصرية، الخميس، أحكاما بالإعدام بحق 22 متشددا بينهم ضابط سابق، وفقا لما ذكر مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.

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