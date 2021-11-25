العراق: 7.66 مليار دولار قيمة صادرات النفط الخام خلال أكتوبر

2021/11/25 | 14:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اعلنت وزارة النفط العراقية ، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، فيما أشارت إلى أن الإيرادات بلغت أكثر من 7 مليارات دولار.وذكر بيان للوزارة نشر اليوم الخميس، أنه "بحسب الاحصائية …

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