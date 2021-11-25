قتيل و3 مصابين بعد تسرب غاز في محطة نووية بإسبانيا

2021/11/25 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قتل شخص وأصيب 3 آخرون إثر تسرب غاز ثاني أكسيد الكربون في محطة أسكو النووية في مدينة تاراجونا، شمال إسبانيا.

ووقع الحادث مساء الأربعاء أثناء صيانة للمحطة النووية في منطقة غير مرتبطة بالنشاط الإشعاعي للمنشأة.

وفتحت السلطات تحقيقاً في أسباب التسرب.

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