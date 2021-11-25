2021/11/25 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مجلس القضاء الاعلى، صدور بيان مشترك للاجتماع الاول للجنة المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية حولالتحقيق في حادث المطار الخاص باستشهاد القادة ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

وذكر المجلس في بيان انه “بعد مباحثات استمرت ليومين تقرر في نهاية الاجتماع الاتي :

اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائيلإستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين واستخدام جميع الامكانيات والطاقات المتاحة لتوفير وإستكمال المعلومات المطلوبة وفقاًلاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومة جمهورية العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية وكذلك الإناباتالقضائية المتخذة على ان يستمر عمل لجنة التحقيق المشتركة في إقرب وقت ممكن في البلدين حتى التاكد من استكمال المعلومات المطلوبةللتحقيقات القضائية كما ستعقد الجولة التالية بإجتماع اللجنة المشتركة خلال الشهر القادم في طهران وقد وقع البيان المشترك من الجانبالعراقي السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومن الجانب الايراني السيد مصطفى سيد اشرفي معاون النائبالعام لمحافظة طهران ووكيل المحكمة الدولية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر بياناً بشأن اجتماعات اللجنة العراقية- الإيرانية المتعلقة بالتحقيق في حادث المطار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر بياناً بشأن اجتماعات اللجنة العراقية- الإيرانية المتعلقة بالتحقيق في حادث المطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).