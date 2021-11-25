مصدر أمني: انسحاب 3 دفعات من القوات القتالية الامريكية خلال الشهرين الماضيين

2021/11/25 | 14:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول عسكري عن إن الجيش الأميركي أجلى أكثر من ثلاث دفعات من القوات القتالية خلال الشهرين الماضيين وهناك دفعة أخرى تستعد للمغادرة.وأكد أن معدات عسكرية حساسة وأسلحة ثقيلة نقلتها فعلاً الولايات المتحدة من قاعدة عين الأسد، من بينها … Readmore

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