2021/11/25 | 14:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تراجعت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار الخميس وسط حالة من الشلل بالحكومة مع تفاقم الانهيار المالي في البلاد.وقال عدد من صرافي العملات في بيروت إن الليرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة اللبنانية تبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 24 ألفا للدولار المركز الخبري الوطني.

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