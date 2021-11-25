زيادة غير مسبوقة.. ايرادات العراق من صادرات النفط لشهر تشرين الأول 2021

2021/11/25 | 14:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر الاحصاء لشهري للوزارة النفط

العراقية، اليوم الخميس، زيادة غير

مسبوقة للإيرادات النفطية تجاوزت 7.6

مليارات دولار خلال شهر تشرين الأول

الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه ب

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