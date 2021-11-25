الدباغ متحدثاً رئيسياً في ندوة عجمان العلمية الدولية

2021/11/25 | 14:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان : عقدت بلدية عجمان ندوتها العلمية الخامسة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للطاقة المتجددة في المملكة المتحدة ورعاها الشيخ راشد بن حميد النعيمي تحت عنوان ” نحو طاقة نظيفة ونفايات اقل ” وق شارك في الندوة الدكتور رياض الدباغ كمتحدث رئيسي وببحثه الموسوم ” استراتيجية إمارة عجمان بخصوص النفايات الصلبة ” وتم بعد انتهاء […]

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