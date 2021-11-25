2021/11/25 | 14:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم أكثر من ألف أفغاني من أقلّية الهزارة الشيعية الخميس دعمهم لنظام طالبان الجديد، مرحّبين بنهاية “الفترة المظلمة” للحكومات السابقة المدعومة من الغرب.ولطالما تعرّضت أقلية الهزارة الشيعية التي تشكّل نحو 10 في المئة من سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون من أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان يدعمون طالبان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون من أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان يدعمون طالبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).