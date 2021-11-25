2021/11/25 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط داعشي لاستهداف بغداد.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللواء 27 في الحشد الشعبي، تمكن من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد"، مبيناً، أن "العناصر الإرهابية، كانت تروم استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة".واوضح، ان "عملية الضبط، جاءت خلال عمليات أمنيّة استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة إذ نجحت خلالها في ضبط مخبأ كبير لعناصر داعش بالقرب من جسر الشيحة يضم كدساً للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون، فضلاً عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية، تحضيراً لعمليات إجرامية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات".وأضاف، أن "القوة من اللواء 27، عثرت على مخبأين للعتاد والأسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها عناصر داعش ضمن قاطع شرق الأنبار".

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