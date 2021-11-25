2021/11/25 | 14:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني وصلت رئيسة الحكومة التونسية الجديدة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الخميس إلى الجزائر.وكان في استقبالها بمطار هواري بومدين، الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الشؤون الخارجية والجالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسة الحكومة التونسية تصل إلى الجزائر المركز الخبري الوطني.

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