حول مُشكلة ثورة العصر الحجري الحديث في ضوء البيانات الأركيولوجية الجديدة - مالك ابوعليا

2021/11/25 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتب المقالة: فاديم ميخايلوفيتش ماسون*ترجمة مالك أبوعلياكان الانتقال الى حراثة التربة والرعي، أو بالمصطحات المُعاصرة، الى اقتصادٍ مُنتج، من أهم العمليات في تاريخ الانسانية.



انجلز نفسه اعتبر "تدجين وتربية الحيوانات وزراعة النباتات" كسمة مُميزة للعصر الجديد، والذي أطلَقَ عليه البربرية مُستخدماً مصطلح لويس هنري مورغان.



كَتَبَ انجلز في كتابه الشهير عن المراحل الأولى في التاريخ: "في وسع ......





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