عادات شائعة لشرب القهوة تعجّل بعلامات الشيخوخة .. تعرف عليها

2021/11/25 | 14:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تثبت الدراسات العلمية أن تناول القهوة مفيد لصحة الإنسان وتظهر نتائج دراسات أخرى أنها لها أضرار صحية، وما بين الفوائد والأضرار، فإن الثابت هو أن الاعتدال في تناولها يضمن السلامة صحيًا، كما أن هناك، بحسب ما ورد في تقرير نشره … Readmore

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