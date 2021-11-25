بعملية استخبارية.. احباط مخططا

2021/11/25 | 14:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد.

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