محافظ كركوك يشيد بدور بعثة اليونامي .. ويؤكد اهمية التعاون المشترك ودعم جهود الأعمار واعادة الأستقرار

2021/11/25 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , مع لورا رومانازي مديرة مكتب كركوك لبعثة اليونامي التعاون والتنسيق المشترك وجهود دعم الاستقرار واعادة اعمار المناطق المحررة , وتقديم الخدمات للنازحين العائدين لمناطقهم المحرره .واكد المحافظ خلال اللقاء اهمية الاستمرار بجهود اعادة اعمار المناطق المحررة وتنفيذ مشاريع تتناسب وحجم الدمار الذي اصاب المناطق التي تعرضت للدمار من ارهاب داعش واثناء العمليات العسكرية ..مشيرا الى حرص ادارة كركوك على انجاح جهود اعادة الأستقرار واعمار المناطق المحررة وزيادة نسبة التخصيصات المالية من المنظمات الدوليه خاصة برنامج الأمم المتحدة الأنمائي في العراق لأعمار المناطق المحررة في محافظة كركوك .واشاد بجهود بعثة اليوناني في كركوك ،واهمية عمل المنظمات الدولية في دعم جهود الاستقرار وفق الخطط التي اعدتها الحكومة الأتحادية ./انتهى

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