القبض على 6 متهمين بتجارة المخدرات بينهم امرأة في ميسان

2021/11/25 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على 6 متهمين ، بينهم امرأة ، بتهمة تجارة المواد المخدرة".وقالت المديرية في بيان :" ان المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم مواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي".واشارت :" إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات"./انتهى

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