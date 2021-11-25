لبنان يوقف الترويج السياحي لبيلاروسيا

2021/11/25 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طلب وزير السياحة اللبناني وليد نصار اليوم الخميس، من وكالات السياحة والسفر التوقف عن الترويج لبيلاروسيا “وجهة سياحية”، في محاولة للحدّ من انطلاق مسافرين من مطار بيروت إلى مينسك، على خلفية أزمة المهاجرين غير الشرعيين التي تشهدها الحدود مع بولندا.

وقال وزير السياحة في تعميم نشرته وكالة الأنباء الرسمية: “بسبب تفاقم الأوضاع على الحدود البيلاروسية والبولندية جراء توافد مهاجرين بصفة سواح إلى بيلاروسيا من منطقة الشرق الأوسط للدخول إلى بولندا، وحيث أن بعض الراغبين في الهجرة من رعايا شرق أوسطية وافريقية تعتمد مطار رفيق الحريري الدولي نقطة انطلاق إلى بيلاروسيا مستخدمة طيران بيلافيا، يُطلب من كل وكالات السياحة والسفر التوقف عن ترويج بيلاروسيا وجهة سياحية للحد من هذه الهجرة غير المشروعة”.

ويستخدم لبنانيون وسوريون وعراقيون، من بين جنسيات أخرى، مطار رفيق الحريري للتوجه الى بيلاروسيا.

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