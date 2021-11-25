2021/11/25 | 15:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال 48 ساعةالماضية غربي العاصمة بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تروم استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة.

جاء ذلك خلال عمليات أمنيّة استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصرداعش بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية علىادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات.

وعثرت قوة من اللواء 27 الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 على مخبأين للعتاد والاسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها عناصر داعشضمن قاطع شرق الانبار.



هيئة الحشد الشعبي 25 تشرين الثاني 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية استخبارية.. احباط مخطط داعشي لاستهداف العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية استخبارية.. احباط مخطط داعشي لاستهداف العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).