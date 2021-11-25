2021/11/25 | 15:05 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفت قيادة عمليات كربلاء، سقوط طائرة مسيّرة في المحافظة.

وقال مدير إعلام القيادة فاهم الكريطي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة مسيّرة في مدينة كربلاء المقدسة، عارٍ عن الصحة".

وأضاف أنه "لا وجود لأي طائرة مسيرة في سماء المحافظة كربلاء".

اقرأ/ي أيضًا:

العمليات المشتركة تعلن انطلاق المرحلة الأولى لعملية "برق السماء"

انطلاق عملية أمنية مشتركة في حوض حمرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات كربلاء تنفي سقوط طائرة مسيّرة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات كربلاء تنفي سقوط طائرة مسيّرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).