العراق يقدّم مقترحاً لتشكيل تكتل اقتصادي من ثلاث دول

2021/11/25 | 15:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، أن العراق قدَّم مقترحاً لتشكيل كتلة اقتصادية من ثلاث دول، والهدف من ذلك هي منافسة اقتصادات العالم.وقال المتحدث بإسم وزارة التجارة محمد حنون وفقاً لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" العراق طرح خلال المنتدى …

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