"لا نأخذ الأوامر من خلف الحدود ولن نشترك بخلطة عطار".. الصدر يطرح "الحل الوحيد لإنقاذ العراق"

2021/11/25 | 15:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

المطالبة بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"

في العراق، مشددا على أن تياره لا يتلقى

"أوامر من خلف الحدود".

جاء ذلك خلال استقبال الصدر، يوم امس

الأربعاء، مجموعة من المرشحين

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