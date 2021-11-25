بالصور. احباط مخطط لاستهداف العاصمة بغداد

2021/11/25 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، احباط مخططا "داعشيا" لاستهداف العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان اليوم (25 تشرين الثاني 2021)، انه "نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال 48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تروم استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة".

وأضاف البيان، ان "ذلك جاء خلال عمليات أمنية استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر داعش بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات".

وتابع، انه "وعثرت قوة من اللواء 27 الأربعاء 24 تشرين الثاني 2021 على مخبأين للعتاد والاسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها عناصر داعش ضمن قاطع شرق الانبار".

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