2021/11/25 | 15:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sLE5VMnXazo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة.. ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة حلبجة.. ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).