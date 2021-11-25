ما هي الأمراض الأكثر شيوعًا في مياه المسابح وكيف تتجنبها؟

2021/11/25 | 15:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت من روّاد المسابح وتريد ممارسة رياضة السباحة بأمان؟ تعرّف من خلال هذا الإنفوغراف على الأمراض الأكثر شيوعًا في مياه المسابح، والوسائل التي تساعدك للوقاية منها.

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