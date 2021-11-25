الحشد الشعبي يعلن عن إحباط مخطط “داعشي” لاستهداف بغداد

2021/11/25 | 15:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط داعشي لاستهداف بغداد.وذكر بيان للحشد الشعبي، أن “اللواء 27 في الحشد الشعبي، تمكن من ضبط ثلاثة مخابئ لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال الـ48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد”، مبيناً، أن “العناصر الإرهابية، كانت تروم استخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على […]

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