عمليات كربلاء تنفي سقوط طائرة مسيرة في المدينة

2021/11/25 | 15:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة عمليات كربلاء، سقوط طائرة مسيّرة في المحافظة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال مدير إعلام القيادة فاهم الكريطي للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس"، (25 تشرين الثاني 2021)، إن "ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن سقوط طائرة مسيّرة في مدينة كربلاء المقدسة، عارٍ عن الصحة".

وأضاف أنه "لا وجود لأي طائرة مسيرة في سماء المحافظة كربلاء".

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