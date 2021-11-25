مقتل 5 اشخاص وجرح 15 بينهم 11 طالباً بانفجار مفخخة في مقديشو

2021/11/25 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

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قتل خمسة أشخاص وأصيب 15 آخرين، بينهم 11 طالباً، على الأقلّ بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في مقديشو، حسبما أعلن مسؤول أمني.

وبحسب المصدر الأمني، فان هدف الهجوم مازال مجهولاً، لكنه أشار الى انه كانت سيارة مرافقة أمنية خاصة تمرّ بالمنطقة.



ونشر مدير خدمة الإسعاف في مقديشو عبد القادر عبد الرحمن صوراً من مشهد الركام على تويتر، واصفًا التفجير بالمأساة.

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