مصدر: الكاظمي لا زال الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة الجديدة

2021/11/25 | 15:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مصدر سياسي مطلع أن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي ما يزال الأقرب والأكثر حظوظاً لتولي رئاسة الوزراء من جديد كمرشح تسوية لا ينتمي إلى أي جهة سياسية.

وأوضح المصدر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يرى بأن الكاظمي قد نجح بمعظم المهام التي أوكلت إليه حين تشكيل الحكومة وخصوصاً التقدم على صعيد العلاقات الخارجية، وهو يريد استمرار ذلك التقدم ولم يبدِ أي موقف معارضة لتكليف الكاظمي برئاسة الحكومة الجديدة.



ولفت المصدر إلى أن الكاظمي لديه علاقات جيدة ومستقرة مع الكتل الكردستانية وكذلك الكتل السنية، إلى جانب وجود قبول دولي وإقليمي، وعلى هذا الأساس لن يكون لمعارضة الميليشيات تأثير يذكر على إعادة تكليف الكاظمي بمنصب رئاسة الوزراء.

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