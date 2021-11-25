2021/11/25 | 15:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، إضافة 6% من العلاوات والترقيات لوزارة الداخلية لعامي (2020- 2021).

وبحسب وثيقة صادرة عن المالية، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنه "تمت إضافة أكثر من 38 مليار دينار إلى وزارة الداخلية تخص علاوات وترقيات منتسبي الوزارة".

اقرأ/ي أيضًا:

خبير يوضح حول النمو الاقتصادي في العراق: "الأرقام تكذب أحيانًا"

البنك المركزي يعلن تخصيص أموال لدعم الطاقة المتجددة في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة| المالية تعلن إضافة مبالغ علاوات وترقيات منتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة| المالية تعلن إضافة مبالغ علاوات وترقيات منتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).