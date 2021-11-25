2021/11/25 | 15:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت مديرية مكافحة الإرهاب في

السليمانية، اليوم الخميس، بيانا حول

التظاهرات أعلنت فيه أنها تؤيد مطالب

المتظاهرين.

وقالت المديرية في بيانها، إنه "مع

انطلاق التظاهرات لطلاب الجامعات

والمعاهد ندعم بوضو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكافحة الإرهاب كردستان تتوعد برد شديد في حال تدخل أي حزب أو جهة بالتظاهرات الطلابية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكافحة الإرهاب كردستان تتوعد برد شديد في حال تدخل أي حزب أو جهة بالتظاهرات الطلابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).