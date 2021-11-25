2021/11/25 | 15:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني فرضت كوريا الشمالية عقوبات مروعة، على من ينشر أو يشاهد مسلسل “لعبة الحبار” الكوري الجنوبي داخل البلاد.وحكمت كوريا الشمالية على رجل الإعدام رميا بالرصاص، بسبب تهريبه وتجارته بشرائط مسلسل “لعبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولة تفرض عقوبة الإعدام على من يشاهد “لعبة الحبار” المركز الخبري الوطني.

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