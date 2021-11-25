روسيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/11/25 | 15:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لليوم الثالث على التوالي، تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ34 ألف حالة، بينما لا يزال مؤشر الوفيات اليومية عند مستوى زهاء 1240 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 33796 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 33558 […]

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